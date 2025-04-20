Амарил® m 2 мг/500 мг (Amaryl® m 2 mg/500mg)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Запоріжжя
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 35 хв
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
9.0 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
В містах поряд
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вільнянськ, вул. Соборна, 6-А
22.2 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 35 хв
Вільнянськ, вул. Козацька, 2
22.3 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
22.9 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 3-А
63.5 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 25/2
67.0 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Семафорна, 30-А
70.9 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Центральна, 47-А
81.6 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Покров, вул. Торгова, 54/1-А
82.4 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Кам'янське, просп. Свободи, 59
84.0 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5
84.6 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
165,40
Економія при броні: -17,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Коновалова Сержанта, 17-А
85.9 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Самар, вул. Гідності, 19-А
87.4 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
148,95
Економія при броні: -0,75 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Самар, вул. Гетьманська, 41-Д
87.8 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 35 хв
Павлоград, вул. Центральна, 70/1
91.9 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
165,40
Економія при броні: -17,20 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Павлоград, вул. Центральна, 41
91.9 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
165,30
Економія при броні: -17,10 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
94.0 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Нескорених, 59-И
94.3 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новомиколаївка, вул. Залізнична, 42-В
97.2 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 35 хв
Софіївка, вул. Незалежності, 79
99.4 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea