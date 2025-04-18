Амарил® m 2 мг/500 мг (Amaryl® m 2 mg/500mg)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках у Одеса
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 2
5.3 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
165,30
Економія при броні: -14,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пироговська, 5
5.5 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Сегедська, 13
5.9 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Добровольців, 10/6
6.2 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, вул. Данченка, 2/53-Н
20.1 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, вул. Захисників України, 3-В
20.8 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чорноморськ, вул. Шума Віталія, 13-Б
20.8 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Овідіополь, вул. Шевченка Тараса, 220
32.9 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Білгород-Дністровський, вул. Ізмаїльська, 56-Ж
42.1 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
Аптека оптових цін
Лиманське, вул. БОС (Будинок Офіцерського Складу), 145
57.8 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Велика Михайлівка, вул. Центральна, 113
91.4 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сарата, вул. Крістіана Вернера, 95-А
94.3 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сарата, вул. Крістіана Вернера, 83-В
94.3 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Арциз, вул. Соборна, 2-Б
111.7 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полігон, вул. Поштова, 1-Б
122.2 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
129.5 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вознесенськ, вул. Одеська, 21/2-Б
129.6 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Вознесенськ, вул. Чубчика, 3
129.7 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Вознесенськ, вул. Челюскінців, 17
129.7 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вилкове, вул. Різдвяна, 167
147.4 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea