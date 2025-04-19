Амарил® m 2 мг/500 мг (Amaryl® m 2 mg/500mg)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках у Львів
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Малоголосківська, 40-А
3.4 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2
3.4 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Любінська, 96
3.4 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Кульпарківська, 172-А
3.8 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 7 хв
Львів, вул. Вашингтона, 8
5.0 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 358-А
5.8 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Кавалерідзе, 2
6.1 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
В містах поряд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Жидачів, пл. Свободи, 8
50.9 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 7 хв
Шептицький, вул. Сокальська, 6
63.9 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Стрий, вул. Коссака, 5
64.5 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
154,65
Економія при броні: -1,06 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Стрий, вул. Колесси, 55/75
66.3 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Моршин, вул. Франка Івана, 29-Н
76.8 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бережани, пл. Ринок, 9
79.4 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 7 хв
Горохів, вул. Шевченка, 11
91.1 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
165,30
Економія при броні: -15,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Радивилів, вул. Четвертного, 9-А
93.8 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Радивилів, вул. Невського Олександра, 12
93.9 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 7 хв
Долина, вул. Грушевського Михайла, 12
96.1 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Нововолинськ, м-н 15-й, 19
101.5 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Локачі, вул. Степова, 8-А
109.3 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Івано-Франківськ, вул. Стуса Василя, 17-А
113.4 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
165,40
Економія при броні: -7,30 грн