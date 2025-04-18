Амарил® m 2 мг/500 мг (Amaryl® m 2 mg/500mg)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 45 аптеках у Харків
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
Аптека 9-1-1
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Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33
1.3 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Тарасівська, 3
1.6 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 38
1.7 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Шевченка, 161
2.0 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Ляпунова, 7
3.4 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Селянська, 24
4.1 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Дерев'янка, 7
4.9 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, пров. Остаповича Ігоря, 3-А
5.4 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Остаповича Ігоря, 3-А
5.4 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 15/46
5.9 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
6.1 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 33
6.2 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Байрона, 134/3
6.6 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 108
6.8 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
Аптека ваш консультант
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Ювілейний, 57/106
6.8 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea