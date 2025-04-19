Амарил® m 2 мг/500 мг (Amaryl® m 2 mg/500mg)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Дніпро
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 3-А
8.8 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Семафорна, 30-А
13.2 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Кам'янське, просп. Свободи, 59
26.2 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5
26.6 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
165,40
Економія при броні: -16,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Самар, вул. Гідності, 19-А
29.1 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
148,95
Економія при броні: -0,05 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Коновалова Сержанта, 17-А
29.4 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Самар, вул. Гетьманська, 41-Д
29.6 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
32.3 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Нескорених, 59-И
33.4 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Петриківка, просп. Калнишевського Петра, 28
37.4 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
165,40
Економія при броні: -16,50 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаївка, вул. Центральна, 48
39.5 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Новомиколаївка, вул. Залізнична, 42-В
44.0 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вільнянськ, вул. Козацька, 2
66.9 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
67.1 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Павлоград, вул. Центральна, 70/1
67.4 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
165,40
Економія при броні: -16,50 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Центральна, 41
67.4 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
165,30
Економія при броні: -16,40 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Вільнянськ, вул. Соборна, 6-А
67.5 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
78.1 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тернівка, вул. Харківська, 26/7
81.9 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тернівка, вул. Харківська, 26-А
82.6 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
165,40
Економія при броні: -16,50 грн