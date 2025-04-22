Амарил® m 2 мг/500 мг (Amaryl® m 2 mg/500mg)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Чернігів
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 114
1.2 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
165,40
Економія при броні: -14,60 грн
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.7 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 21-А
3.0 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
165,40
Економія при броні: -14,60 грн
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Михайло-Коцюбинське, вул. Шевченка, 56
15.4 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Куликівка, вул. Шевченка Тараса, 1
28.3 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Гончарівське, вул. Танкістів, 14
33.5 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славутич, просп. Незалежності, 5
37.0 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
150,21
Економія при броні: -24,51 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славутич, пл. Привокзальна, 6
37.1 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Городня, вул. Чернігівська, 15
48.6 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 54-Б
64.1 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Гоголя, 2-А
64.7 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
165,30
Економія при броні: -14,50 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Носівка, вул. Центральна, 39
65.4 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Борзна, вул. Незалежності, 8
83.5 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ічня, вул. Воскресінська, 28
104.2 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бахмач, вул. Соборності, 54-А
112.3 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бахмач, вул. Героїв України, 35
112.6 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нові Петрівці, вул. Свято-Покровська, 328
112.8 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Володимира Великого, 10
114.3 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Олімпійська, 10
114.4 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea