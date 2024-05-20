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Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою, №30 - Запоріжжя (112803) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 119 аптеках
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (26)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
121,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
144,55
Економія: -19,22 грн
125,33 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (26)
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
121,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
143,99
Економія: -27,59 грн
116,40 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (20)
140,00
Економія: -25,00 грн
115,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (26)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
121,50 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
126,99
Економія: -10,59 грн
116,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (1)
134,19 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
128,59
Економія: -7,77 грн
120,82 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (26)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
121,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
139,28
Економія: -13,95 грн
125,33 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (2)
134,50
Економія: -9,16 грн
125,34 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (26)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
121,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
142,16
Економія: -21,32 грн
120,84 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (26)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
121,50 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (2), таблетки, вкриті оболонкою (1)
146,93
Економія: -29,18 грн
117,75 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (1)
132,89
Економія: -12,05 грн
120,84 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (26)
Наявність на 2024-05-22 - 19:00
121,50 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (1)
133,59
Економія: -12,77 грн
120,82 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
Всього: упаковка (26)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
121,50 грн