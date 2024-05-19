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Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою, №30 - Львів (112803) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 32 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (2)
116,05 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (20)
128,38
Економія: -1,28 грн
127,10 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (31)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
121,50 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (31)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
121,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
111,89 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (31)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
121,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (31)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
121,50 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
130,59
Економія: -6,25 грн
124,34 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (31)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
121,50 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (31)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
121,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (31)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
121,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (31)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
121,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
135,50
Економія: -19,12 грн
116,38 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (31)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
121,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (31)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
121,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
145,16
Економія: -8,98 грн
136,18 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (31)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
121,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (31)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
121,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (1)
129,70
Економія: -4,90 грн
124,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (31)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
121,50 грн