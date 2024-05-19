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Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою, №30 - Київ (112803) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 404 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
121,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (1)
150,30
Економія: -27,30 грн
123,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
111,89 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (19), таблетки, вкриті оболонкою (2)
136,23 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
112,18 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (3)
136,05 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (2)
161,99
Економія: -45,61 грн
116,38 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
116,05 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (2)
133,62 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
121,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (3)
133,62 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (1)
193,40
Економія: -56,69 грн
136,71 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
141,04
Економія: -20,22 грн
120,82 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (1)
124,50
Економія: -8,12 грн
116,38 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
121,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
121,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 2
Всього: упаковка (1)
152,10
Економія: -29,10 грн
123,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
121,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
Всього: упаковка (1)
116,06 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (2)
144,48
Економія: -16,81 грн
127,67 грн