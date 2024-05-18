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Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою, №30 - Харків (112803) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 148 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
121,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (1)
127,86 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (20)
138,66
Економія: -10,39 грн
128,27 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (2)
133,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
121,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (2)
136,08 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
124,94 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (3)
132,66
Економія: -5,76 грн
126,90 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (1)
136,57
Економія: -10,09 грн
126,48 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (3), таблетки, вкриті оболонкою (1)
132,96 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
129,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (1)
135,50
Економія: -19,41 грн
116,09 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
129,39 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (3)
127,23 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
121,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
121,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (2)
129,27 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (1)
134,61 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (1)
129,89
Економія: -5,55 грн
124,34 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
112,42 грн