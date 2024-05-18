Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, вкриті оболонкою, №30 - Харків (112803) Лікарський препарат - ціни
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Харків, просп. Героїв Харкова, 99
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Всього: упаковка (3), таблетки, вкриті оболонкою (1)
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
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Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека низьких цін
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Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Аптека копійка
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Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
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Харків, пл. Свободи, 8
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Харків, просп. Гагаріна, 72
Аптека шар@
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Харків, вул. Сумська, 71
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
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Харків, вул. Сумська, 69