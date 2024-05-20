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Бензонал ІС® таблетки 50 мг блістер, №30 - Запоріжжя (127265) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 19 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
84,86
Економія: -8,53 грн
76,33 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Історична, 35
Всього: упаковка (1)
82,33
Економія: -5,56 грн
76,77 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
Всього: упаковка (1)
88,50
Економія: -11,91 грн
76,59 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 58
Всього: упаковка (1)
85,21
Економія: -8,34 грн
76,87 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 30
Всього: упаковка (2)
91,54
Економія: -14,54 грн
77,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 68
Всього: упаковка (1)
70,11 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Тенісна, 13
Всього: упаковка (1)
82,47
Економія: -5,59 грн
76,88 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 6
Всього: блістер (2)
62,02 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 3
Всього: упаковка (1), блістер (2)
91,99
Економія: -5,53 грн
86,46 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 19
Всього: упаковка (1)
88,99
Економія: -14,11 грн
74,88 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 19
Всього: таблетки (20)
83,93
Економія: -7,76 грн
76,17 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
Всього: упаковка (2)
84,72
Економія: -8,54 грн
76,18 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (1)
94,00
Економія: -17,00 грн
77,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
Всього: упаковка (1)
75,61 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
Всього: упаковка (2)
73,80 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 2
Всього: упаковка (1)
81,74
Економія: -5,25 грн
76,49 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
Всього: упаковка (1)
83,29
Економія: -4,85 грн
78,44 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Синенка Сергія, 77-А
Всього: упаковка (1)
69,81 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 7
Всього: упаковка (1)
73,49 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, шосе Хортицьке, 4
Всього: упаковка (1)
90,04
Економія: -13,39 грн
76,65 грн
У місті Запоріжжя більше немає пропозицій з препаратом