Адваграф капсули подовженої дії 3 мг, №50 - Запоріжжя (284005) Лікарський препарат - ціни
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Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
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Полтава, вул. Мазепи Івана, 3
Мед-сервіс
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Полтава, вул. Європейська, 104
Подорожник
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Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 22-Л
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Васильків, вул. Декабристів, 151
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Київ, вул. Васильківська, 34
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Київ, вул. Практична, 2
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Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека 9-1-1
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Київ, вул. Хрещатик, 22
Віталюкс
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Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
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Київ, вул. Героїв Дніпра, 31-А
Пульс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Броди, вул. Лесі Українки, 21
Пульс
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Всього: капсули подовженої дії (12)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Ужгородська, 1