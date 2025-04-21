Даларгін-Фармсинтез (Dalargin-Pharmsynthesis)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 89 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Даларгін-Фармсинтез розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармсинтез
652,43
Економія при броні: -35,53 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Даларгін-Фармсинтез розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармсинтез
628,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Даларгін-Фармсинтез розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармсинтез
609,12
Економія при броні: -32,02 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Даларгін-Фармсинтез розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармсинтез
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Даларгін-Фармсинтез розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармсинтез
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Даларгін-Фармсинтез розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармсинтез
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Даларгін-Фармсинтез розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармсинтез
603,32
Економія при броні: -26,22 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Даларгін-Фармсинтез розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармсинтез
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Даларгін-Фармсинтез розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармсинтез
628,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Даларгін-Фармсинтез розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармсинтез
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Даларгін-Фармсинтез розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармсинтез
628,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Даларгін-Фармсинтез розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармсинтез
628,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Даларгін-Фармсинтез розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармсинтез
649,88
Економія при броні: -32,98 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Даларгін-Фармсинтез розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармсинтез
646,54
Економія при броні: -29,64 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Даларгін-Фармсинтез розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармсинтез
628,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Даларгін-Фармсинтез розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармсинтез
595,25
Економія при броні: -28,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Даларгін-Фармсинтез розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармсинтез
363,48
Економія при броні: -23,19 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Даларгін-Фармсинтез розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармсинтез
628,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Даларгін-Фармсинтез розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармсинтез
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Даларгін-Фармсинтез розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармсинтез
657,60
Економія при броні: -126,40 грн