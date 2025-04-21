Даларгін-Фармсинтез (Dalargin-Pharmsynthesis)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 72 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Даларгін-Фармсинтез розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармсинтез
650,69
Економія при броні: -33,79 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
2.7 км
Даларгін-Фармсинтез розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармсинтез
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Даларгін-Фармсинтез розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармсинтез
628,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Даларгін-Фармсинтез розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармсинтез
628,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Даларгін-Фармсинтез розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармсинтез
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Даларгін-Фармсинтез розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармсинтез
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Даларгін-Фармсинтез розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармсинтез
628,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Даларгін-Фармсинтез розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармсинтез
681,79
Економія при броні: -44,99 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Даларгін-Фармсинтез розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармсинтез
647,71
Економія при броні: -30,81 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Даларгін-Фармсинтез розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармсинтез
628,20 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Даларгін-Фармсинтез розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармсинтез
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Даларгін-Фармсинтез розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармсинтез
628,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Даларгін-Фармсинтез розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармсинтез
640,50
Економія при броні: -63,80 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Даларгін-Фармсинтез розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармсинтез
628,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Даларгін-Фармсинтез розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармсинтез
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Даларгін-Фармсинтез розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармсинтез
628,20 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Даларгін-Фармсинтез розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармсинтез
628,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Даларгін-Фармсинтез розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармсинтез
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Даларгін-Фармсинтез розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармсинтез
671,87
Економія при броні: -35,07 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Даларгін-Фармсинтез розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармсинтез
628,20 грн