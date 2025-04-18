Даларгін-Фармсинтез (Dalargin-Pharmsynthesis)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 560 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Даларгін-Фармсинтез розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармсинтез
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Даларгін-Фармсинтез розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармсинтез
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Даларгін-Фармсинтез розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармсинтез
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Даларгін-Фармсинтез розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармсинтез
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Даларгін-Фармсинтез розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармсинтез
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Даларгін-Фармсинтез розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармсинтез
640,50
Економія при броні: -103,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Даларгін-Фармсинтез розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармсинтез
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Даларгін-Фармсинтез розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармсинтез
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Даларгін-Фармсинтез розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармсинтез
628,20 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Даларгін-Фармсинтез розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармсинтез
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Даларгін-Фармсинтез розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармсинтез
542,50
Економія при броні: -82,46 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Даларгін-Фармсинтез розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармсинтез
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Даларгін-Фармсинтез розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармсинтез
609,87
Економія при броні: -32,77 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Даларгін-Фармсинтез розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармсинтез
555,20
Економія при броні: -18,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Даларгін-Фармсинтез розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармсинтез
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Даларгін-Фармсинтез розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармсинтез
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Даларгін-Фармсинтез розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармсинтез
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Даларгін-Фармсинтез розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармсинтез
628,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Даларгін-Фармсинтез розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармсинтез
628,20 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Даларгін-Фармсинтез розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармсинтез
387,60
Економія при броні: -58,91 грн