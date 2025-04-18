Даларгін-Фармсинтез (Dalargin-Pharmsynthesis)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 230 аптеках у Харків
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Даларгін-Фармсинтез розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармсинтез
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:01
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
Даларгін-Фармсинтез розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармсинтез
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Даларгін-Фармсинтез розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармсинтез
662,21
Економія при броні: -25,41 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Даларгін-Фармсинтез розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармсинтез
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Даларгін-Фармсинтез розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармсинтез
651,60
Економія при броні: -27,24 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Даларгін-Фармсинтез розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармсинтез
640,50
Економія при броні: -59,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Даларгін-Фармсинтез розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармсинтез
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Даларгін-Фармсинтез розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармсинтез
628,30
Економія при броні: -46,80 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Даларгін-Фармсинтез розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармсинтез
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Даларгін-Фармсинтез розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармсинтез
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Даларгін-Фармсинтез розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармсинтез
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Даларгін-Фармсинтез розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармсинтез
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Даларгін-Фармсинтез розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармсинтез
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Даларгін-Фармсинтез розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармсинтез
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Даларгін-Фармсинтез розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармсинтез
650,47
Економія при броні: -26,11 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Даларгін-Фармсинтез розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармсинтез
648,02
Економія при броні: -31,12 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Даларгін-Фармсинтез розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармсинтез
628,20 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Даларгін-Фармсинтез розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармсинтез
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Даларгін-Фармсинтез розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармсинтез
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Даларгін-Фармсинтез розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармсинтез