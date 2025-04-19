Даларгін-Фармсинтез (Dalargin-Pharmsynthesis)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 199 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Даларгін-Фармсинтез розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармсинтез
648,40
Економія при броні: -31,50 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Даларгін-Фармсинтез розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармсинтез
595,14
Економія при броні: -27,99 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Даларгін-Фармсинтез розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармсинтез
628,20 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Даларгін-Фармсинтез розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармсинтез
459,44
Економія при броні: -8,64 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Даларгін-Фармсинтез розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармсинтез
574,30
Економія при броні: -10,80 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Даларгін-Фармсинтез розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармсинтез
585,76
Економія при броні: -28,56 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Даларгін-Фармсинтез розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармсинтез
297,25
Економія при броні: -13,68 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Даларгін-Фармсинтез розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармсинтез
628,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Даларгін-Фармсинтез розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармсинтез
679,42
Економія при броні: -42,62 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Даларгін-Фармсинтез розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармсинтез
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Даларгін-Фармсинтез розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармсинтез
549,33
Економія при броні: -31,93 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Даларгін-Фармсинтез розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармсинтез
604,09
Економія при броні: -36,94 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Даларгін-Фармсинтез розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармсинтез
647,22
Економія при броні: -30,32 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Даларгін-Фармсинтез розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармсинтез
610,28
Економія при броні: -33,18 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Даларгін-Фармсинтез розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармсинтез
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Даларгін-Фармсинтез розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармсинтез
640,96
Економія при броні: -24,06 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Даларгін-Фармсинтез розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармсинтез
323,84
Економія при броні: -19,37 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Даларгін-Фармсинтез розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармсинтез
628,20 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Даларгін-Фармсинтез розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармсинтез
662,45
Економія при броні: -26,64 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Даларгін-Фармсинтез розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармсинтез
663,87
Економія при броні: -27,07 грн