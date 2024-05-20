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Антитусин таблетки блістер, №20 - Запоріжжя (664695) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 54 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (1)
50,94 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (3)
51,18
Економія: -6,06 грн
45,12 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
56,23
Економія: -13,84 грн
42,39 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (2)
54,00
Економія: -12,60 грн
41,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (1)
50,04 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
52,02
Економія: -9,63 грн
42,39 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (1)
50,34 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (2)
50,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (1)
48,63 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Запоріжжя, вул. Запорізька, 12-В
Всього: упаковка (1)
45,93 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 28/9-Б
Всього: упаковка (3)
47,56 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 5
Всього: упаковка (2)
47,66
Економія: -5,02 грн
42,64 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 2-Ж
Всього: упаковка (1)
49,84 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Запоріжжя, бульв. Центральний, 28
Всього: упаковка (4)
43,38 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 14
Всього: упаковка (1)
41,49 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Фортечна, 42/10
Всього: упаковка (2)
45,63 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
Всього: упаковка (1)
43,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
Всього: упаковка (1)
50,31
Економія: -7,92 грн
42,39 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 27
Всього: упаковка (1)
47,34 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Добровольчих Батальйонів, 54
Всього: упаковка (1)
45,89 грн