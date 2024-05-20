Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КАШЛЮ ТА ЗАСТУДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬВІДХАРКУВАЛЬНІ ЗАСОБИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЩО МІСТЯТЬ ПРОТИКАШЛЬОВІ ЗАСОБИМуколітичні засобиАмброксолАмброксол ЕкстраЦіни в аптеках

Амброксол Екстра таблетки 30 мг блістер тм Ілан Фарм, №20 - Запоріжжя (846759) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Вітамін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47
Всього: упаковка (3)
36,00 грн
Вітамін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Миронівка, вул. Соборності, 18/1
Всього: упаковка (2)
37,80 грн
Вітамін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:30
Богуслав, вул. Шевченка Тараса, 24-А
Всього: упаковка (9)
36,90 грн
Вітамін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Березань, вул. Шевченків шлях, 118
Всього: упаковка (2)
39,20 грн
Вітамін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 53-Г
Всього: упаковка (1)
37,80 грн
Вітамін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:30
Біла Церква, вул. Хмельницького Богдана, 3/23
Всього: упаковка (1)
38,30 грн
Вітамін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-В
Всього: упаковка (1)
38,70 грн
Вітамін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Васильків, вул. Грушевського Михайла, 10
Всього: упаковка (7)
37,30 грн
Вітамін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Левицького Ореста, 19-А
Всього: упаковка (2)
39,20 грн
Ласкава
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Бойчука Михайла / Бастіонна, 1/2
Всього: упаковка (6)
39,20 грн
Вітамін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Лісовий, 6
Всього: упаковка (2)
39,20 грн
Вітамін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Чабани, шосе Одеське, 1
Всього: упаковка (4)
35,50 грн
Вітамін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Лятошинського, 14
Всього: упаковка (6)
38,70 грн
Вітамін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Червоної Калини, 47
Всього: упаковка (5)
37,30 грн
Ласкава
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Єреванська, 30
Всього: упаковка (7)
38,30 грн
Вітамін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Волинська, 16
Всього: упаковка (8)
38,30 грн
Вітамін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Вишневе, вул. Святоюріївська, 11
Всього: упаковка (9)
38,30 грн
Вітамін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Козелець, вул. Франка Івана, 1
Всього: упаковка (2)
36,90 грн
Вітамін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Дорогожицька, 17
Всього: упаковка (3)
37,80 грн
Народна твоя
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ужвій Наталії, 12
Всього: упаковка (7)
38,30 грн