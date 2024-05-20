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Аріда® суха мікстура від кашлю для дітей порошок флакон 19.55 г пачка, №1 - Запоріжжя (434714) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 100 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (1)
65,56 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (2)
75,99
Економія: -12,60 грн
63,39 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
76,00
Економія: -16,00 грн
60,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (1)
63,47 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: упаковка (2)
81,90
Економія: -18,60 грн
63,30 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (3)
73,50
Економія: -10,11 грн
63,39 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (1)
62,40 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
65,97 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
63,96 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (2)
77,60
Економія: -13,50 грн
64,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (1)
66,02 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
Всього: упаковка (1)
69,99
Економія: -6,60 грн
63,39 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Запоріжжя, вул. Запорізька, 12-В
Всього: упаковка (1)
63,84 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
Всього: упаковка (2)
82,80
Економія: -18,70 грн
64,10 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
Всього: упаковка (1)
67,16 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
Всього: упаковка (1)
64,82
Економія: -2,83 грн
61,99 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 9-А
Всього: упаковка (2)
74,14
Економія: -9,43 грн
64,71 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 28/9-Б
Всього: упаковка (1)
69,06 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Запоріжжя, вул. Фортечна, 51
Всього: упаковка (1)
67,56 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (1)
72,72
Економія: -7,36 грн
65,36 грн