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Аріда® суха мікстура від кашлю для дітей порошок флакон 19.55 г пачка, №1 - Львів (434714) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 277 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (2)
76,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
62,03 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
71,59
Економія: -7,40 грн
64,19 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (3)
56,39 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (2)
74,50
Економія: -11,11 грн
63,39 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
63,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
62,03 грн
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (2)
70,36 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (1)
92,10
Економія: -28,80 грн
63,30 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: упаковка (1)
76,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (2)
84,99
Економія: -21,60 грн
63,39 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (2)
82,50
Економія: -19,11 грн
63,39 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
76,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (3)
65,17
Економія: -3,12 грн
62,05 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1)
92,10
Економія: -28,80 грн
63,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (4)
74,18
Економія: -9,52 грн
64,66 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
76,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (2)
70,99
Економія: -7,60 грн
63,39 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
87,50
Економія: -24,11 грн
63,39 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
Всього: упаковка (2)
76,00 грн