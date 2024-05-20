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L-Цет® таблетки, вкриті оболонкою 5 мг, №100 - Запоріжжя (265813) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 233 аптеках
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (80)
780,00
Економія: -127,00 грн
653,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (30)
770,00
Економія: -117,00 грн
653,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (20)
810,00
Економія: -157,00 грн
653,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (8)
666,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті оболонкою (9)
725,92
Економія: -99,90 грн
626,02 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті оболонкою (4)
660,04
Економія: -33,04 грн
627,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
646,17 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
754,99
Економія: -74,93 грн
680,06 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
770,00
Економія: -117,00 грн
653,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (7)
678,90 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (3)
770,00
Економія: -117,00 грн
653,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: упаковка (2), таблетки, вкриті оболонкою (1)
786,60
Економія: -108,90 грн
677,70 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (33)
705,99
Економія: -25,93 грн
680,06 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (5)
687,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
665,64
Економія: -19,64 грн
646,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті оболонкою (2)
753,10 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (90)
646,17 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (1)
770,00
Економія: -117,00 грн
653,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (90)
685,98
Економія: -94,68 грн
591,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (3), таблетки, вкриті оболонкою (1)
677,73
Економія: -54,62 грн
623,11 грн