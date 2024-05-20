Алкеран™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2 мг, №25 - Запоріжжя (177910) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найденоВ інших містах:
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, просп. Свободи, 83/1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Засумська, 1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Каменська, 120
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Бровари, бульв. Незалежності, 7
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 26
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 65
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 2
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лятошинського, 18
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (30)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 2