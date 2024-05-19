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Алкеран™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2 мг, №25 - Львів (177910) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 43-А
Всього: упаковка (2)
2995,90
Економія: -190,70 грн
2805,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Львів, вул. Петлюри Симона, 2
Всього: упаковка (1)
2887,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: упаковка (1)
3091,80 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (1)
2995,90 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 6
Всього: упаковка (1)
3115,25 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Луцьк, просп. Соборності, 11-В
Всього: упаковка (1)
2884,81 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Ковель, бульв. Лесі Українки, 35
Всього: упаковка (1)
3118,37 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Ужгород, вул. Минайська, 18-Г
Всього: упаковка (1)
3115,96 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
Всього: упаковка (1)
3113,29 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
Всього: упаковка (1)
2879,14 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Київ, вул. Табірна, 42
Всього: упаковка (1)
2887,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Київ, вул. Лятошинського, 18
Всього: упаковка (1)
2723,56 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: упаковка (1)
2723,56 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (1)
3114,12 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Всього: упаковка (1)
3130,96 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Київ, вул. Солом'янська, 33
Всього: упаковка (2)
2723,56 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
3107,15 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Київ, вул. Петлюри Симона, 13/135
Всього: упаковка (1)
2995,90
Економія: -81,70 грн
2914,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Всього: упаковка (1)
2995,90
Економія: -81,70 грн
2914,20 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (1)
3096,37 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 65
Всього: упаковка (1)
2995,90
Економія: -81,70 грн
2914,20 грн