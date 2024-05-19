Алкеран™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2 мг, №25 - Львів (177910) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 4 аптеках
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 24 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 43-А
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
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Львів, вул. Петлюри Симона, 2
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
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Львів, вул. Любінська, 96
В інших містах:
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:30
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
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Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 6
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Луцьк, просп. Соборності, 11-В
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Ковель, бульв. Лесі Українки, 35
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
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Ужгород, вул. Минайська, 18-Г
Аптека 9-1-1
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Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Табірна, 42
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 24 хв
Київ, вул. Лятошинського, 18
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
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Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 24 хв
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 24 хв
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 24 хв
Київ, вул. Солом'янська, 33
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 24 хв
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 54 хв
Київ, вул. Петлюри Симона, 13/135
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 24 хв
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 65