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Анальдим супозиторії ректальні 250 мг + 20 мг стрип в пачці, №10 - Запоріжжя (51051) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 197 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: супозиторії ректальні (5)
67,00
Економія: -16,00 грн
51,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (2)
61,21
Економія: -3,40 грн
57,81 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
57,16
Економія: -4,25 грн
52,91 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (3)
48,69 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (2)
67,82
Економія: -14,28 грн
53,54 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
61,00
Економія: -10,00 грн
51,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (2)
55,75 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (2)
63,90
Економія: -10,36 грн
53,54 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (2)
57,09 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
57,50
Економія: -5,96 грн
51,54 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (2)
54,56 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
48,89 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
58,48
Економія: -7,49 грн
50,99 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
60,05
Економія: -5,52 грн
54,53 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (2)
65,70
Економія: -8,90 грн
56,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
62,02
Економія: -10,48 грн
51,54 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (2)
55,18
Економія: -4,26 грн
50,92 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (1)
60,94 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
64,21
Економія: -11,46 грн
52,75 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
61,00
Економія: -10,00 грн
51,00 грн