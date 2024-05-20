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Анальдим супозиторії ректальні 100 мг + 10 мг стрип в пачці, №10 - Запоріжжя (51049) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 176 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (1)
46,16 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (2)
50,56
Економія: -7,15 грн
43,41 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
47,27
Економія: -5,26 грн
42,01 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
43,59 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (2)
54,70
Економія: -12,58 грн
42,12 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (2)
50,00
Економія: -9,00 грн
41,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (1)
46,04 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: упаковка (1)
54,50
Економія: -9,50 грн
45,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
50,70
Економія: -8,58 грн
42,12 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (3)
46,26 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (2)
47,71
Економія: -5,70 грн
42,01 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
44,47 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
41,44 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
48,52
Економія: -7,71 грн
40,81 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
47,11
Економія: -4,07 грн
43,04 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (2)
51,60
Економія: -6,00 грн
45,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1)
45,95
Економія: -2,15 грн
43,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (2)
45,84 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1), стрип (1)
53,04
Економія: -10,63 грн
42,41 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (1)
48,52
Економія: -5,33 грн
43,19 грн