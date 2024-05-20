Атенолол таблетки 0,05 г блістер в пачці, №20 - Запоріжжя (21012) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 10 аптеках
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Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
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Мед-сервіс
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Запоріжжя, просп. Металургів, 14
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Запоріжжя, просп. Соборний, 222
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Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 2-А
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Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
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Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
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Запоріжжя, вул. Толока Професора, 22
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Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
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Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 19
Мед-сервіс
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Дніпро, бульв. Платонова, 3-Б
Мед-сервіс
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Дніпро, шосе Запорізьке, 28-П
Мед-сервіс
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Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
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Нікополь, вул. Княжа, 83-В
Мед-сервіс
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Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
Не болей! семья аптек
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Дніпро, просп. Слобожанський, 6
Нє болєй
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Дніпро, вул. Калинова, 1
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Кам'янське, вул. Дунайська, 41-В
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Покров, вул. Джонсона Бориса, 29
Мед-сервіс
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Покров, вул. Медична, 19-А/1