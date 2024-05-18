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АЦЦ® розчин оральний 20 мг/мл флакон з мірним ковпачком 100 мл або мірним апплікатором (шприцем), №1 - Харків (285423) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 29 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (28)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
220,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
231,33 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (28)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
220,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
233,69 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
232,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (28)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
220,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (28)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
220,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (1)
233,24 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (28)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
220,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
234,76 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
234,18 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (28)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
220,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (28)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
220,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (2)
234,59 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (1)
215,01 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (28)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
220,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (28)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
220,60 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (28)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
220,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (28)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
220,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (2)
222,58 грн