АЦЦ® розчин оральний 20 мг/мл флакон з мірним ковпачком 100 мл або мірним апплікатором (шприцем), №1 - Харків (285423) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 29 аптеках
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Всього: упаковка (28)
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (28)
Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
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Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Аптека 9-1-1
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Харків, пл. Конституції, 1
Подорожник
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Харків, пл. Конституції, 1
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (28)
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Харків, пл. Захисників України, 7/8
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Аптека копійка
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Всього: упаковка (28)
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (28)
Відчинено Зачиняється за 17 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Аптека копійка
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Всього: упаковка (28)
Відчинено Зачиняється за 17 хв
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Аптека шар@
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Всього: упаковка (28)
Відчинено Зачиняється за 17 хв
Харків, вул. Сумська, 71
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (28)
Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, просп. Гагаріна, 82
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Аптека шар@
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Всього: упаковка (28)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (28)
Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9