Аспірин Кардіо® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 300 мг блістер, №28 - Запоріжжя (149395) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найденоВ інших містах:
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
Соціальна аптека
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Скорики, вул. Кринична, 1-Б
Фітоцентр
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Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (14)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Любомль, вул. Володимирська, 1-Б
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом