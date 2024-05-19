Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено

В інших містах:

Соціальна аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Волочиськ, вул. Незалежності, 17 Всього: упаковка (3) 125,50 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35 Всього: упаковка (1) 95,83 грн Забронювати

Фітоцентр Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Любомль, вул. Володимирська, 1-Б Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (14) 116,50 грн