Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено

В інших містах:

Мед-сервіс Детальніше Відчинено Зачиняється за 50 хв Графік роботи Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35 Всього: упаковка (1) 95,83 грн Забронювати

Соціальна аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Волочиськ, вул. Незалежності, 17 Всього: упаковка (3) 125,50 грн Забронювати

Фітоцентр Детальніше Відчинено Зачиняється за 50 хв Графік роботи Любомль, вул. Володимирська, 1-Б Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (14) 116,50 грн