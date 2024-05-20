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Аторвакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер, №40 - Запоріжжя (167148) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Янтарна, 79
Всього: блістер (1)
182,70 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Монастирище, вул. Миру, 20
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (30)
72,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Татарбунари, вул. Горького Максима, 19
Всього: блістер (3)
182,70 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Підволочиськ, вул. Галицького, 62-А
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (30)
215,12
Економія: -1,04 грн
214,08 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Здолбунів, вул. Незалежності, 34
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (10)
217,41 грн
Аптека твоєї родини
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Теребовля, вул. Князя Василька, 90
Всього: блістер (1)
182,70 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Коновальця, 2-А
Всього: упаковка (1)
216,00
Економія: -2,30 грн
213,70 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Руська, 24
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (10)
190,99
Економія: -27,67 грн
163,32 грн
Аптека сальве
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Сурмичі, 101
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (29)
212,28 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коломия, бульв. Лесі Українки, 1
Всього: блістер (2)
182,70 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коломия, просп. Грушевського Михайла, 13/1
Всього: упаковка (1)
211,98 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Липини, вул. Шевченка, 69-Б
Всього: упаковка (1)
210,39 грн
Аптека сальве
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Липини, вул. Теремнівська, 100
Всього: упаковка (1)
227,95 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Маневичі, вул. 100-річчя Маневичів, 2
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (10)
217,99 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, м-н 15-й, 15
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
217,66
Економія: -1,39 грн
216,27 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, пл. Ринок, 5
Всього: упаковка (1)
216,22 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Минайська, 16-Г
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
209,14 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 9-Б
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
206,98 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ковель, бульв. Лесі Українки, 1
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (10)
182,91 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ратне, вул. Європейська, 64
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (10)
201,41 грн