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Аторвакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер, №40 - Одеса (167148) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Татарбунари, вул. Горького Максима, 19
Всього: блістер (3)
182,70 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Монастирище, вул. Миру, 20
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (30)
72,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Янтарна, 79
Всього: блістер (1)
182,70 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 18:30
Підволочиськ, вул. Галицького, 62-А
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (30)
217,11
Економія: -0,77 грн
216,34 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Коломия, бульв. Лесі Українки, 1
Всього: блістер (2)
182,70 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Коломия, просп. Грушевського Михайла, 13/1
Всього: упаковка (1)
212,21
Економія: -1,42 грн
210,79 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Теребовля, вул. Князя Василька, 90
Всього: блістер (1)
182,70 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Руська, 24
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (10)
190,99
Економія: -27,67 грн
163,32 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Здолбунів, вул. Незалежності, 34
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (10)
216,86 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Коновальця, 2-А
Всього: упаковка (1)
217,27 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дубно, вул. Сурмичі, 101
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (29)
212,85 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Березне, вул. Буховича, 10
Всього: упаковка (1)
218,14 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Липини, вул. Шевченка, 69-Б
Всього: упаковка (1)
212,79 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Липини, вул. Теремнівська, 100
Всього: упаковка (1)
227,39
Економія: -1,08 грн
226,31 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Самбір, пл. Ринок, 5
Всього: упаковка (1)
214,22 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Маневичі, вул. 100-річчя Маневичів, 2
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (10)
217,68
Економія: -1,45 грн
216,23 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ужгород, вул. Минайська, 16-Г
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
211,75 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Нововолинськ, м-н 15-й, 15
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
216,72 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 9-Б
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
206,98 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Боржавське, вул. Виноградна, 76-А
Всього: упаковка (1)
227,90 грн