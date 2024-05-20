Аторвакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер, №40 - Одеса (167148) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найденоВ інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Всього: блістер (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Татарбунари, вул. Горького Максима, 19
Народна аптека
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Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (30)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Монастирище, вул. Миру, 20
Бажаємо здоров'я
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Всього: блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Янтарна, 79
Здорова родина
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Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (30)
Відчинено Зачиняється о 18:30
Підволочиськ, вул. Галицького, 62-А
Бажаємо здоров'я
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Всього: блістер (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Коломия, бульв. Лесі Українки, 1
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Коломия, просп. Грушевського Михайла, 13/1
Аптека твоєї родини
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Всього: блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Теребовля, вул. Князя Василька, 90
Аптека
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Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (10)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Руська, 24
Здорова родина
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Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (10)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Здолбунів, вул. Незалежності, 34
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Коновальця, 2-А
Аптека сальве
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Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (29)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дубно, вул. Сурмичі, 101
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Березне, вул. Буховича, 10
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Липини, вул. Шевченка, 69-Б
Аптека сальве
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 16:00
Липини, вул. Теремнівська, 100
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Самбір, пл. Ринок, 5
Здорова родина
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Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (10)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Маневичі, вул. 100-річчя Маневичів, 2
Здорова родина
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Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Ужгород, вул. Минайська, 16-Г
Здорова родина
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Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Нововолинськ, м-н 15-й, 15
Аптека
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Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
Відчинено Зачиняється о 16:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 9-Б
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Боржавське, вул. Виноградна, 76-А