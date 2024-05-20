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Берліприл® 20 таблетки 20 мг блістер, №30 - Запоріжжя (48301) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Муровані Курилівці, вул. Незалежності, 87
Всього: упаковка (1)
119,86 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Мамаївці, вул. Кобилянської Ольги, 2-Б
Всього: упаковка (1)
114,40 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Отинія, вул. Січових Стрільців, 5
Всього: таблетки (20)
124,40
Економія: -0,89 грн
123,51 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Любомль, вул. Соборності, 70
Всього: таблетки (10)
119,66 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом