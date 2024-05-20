Берліприл® 20 таблетки 20 мг блістер, №30 - Одеса (48301) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найденоВ інших містах:
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Муровані Курилівці, вул. Незалежності, 87
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Мамаївці, вул. Кобилянської Ольги, 2-Б
Здорова родина
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Всього: таблетки (20)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Отинія, вул. Січових Стрільців, 5
Волиньфарм
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Всього: таблетки (10)
Відчинено Зачиняється о 16:00
Любомль, вул. Соборності, 70
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом