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Берліприл® 20 таблетки 20 мг блістер, №30 - Харків (48301) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Муровані Курилівці, вул. Незалежності, 87
Всього: упаковка (1)
121,86
Економія: -1,38 грн
120,48 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Мамаївці, вул. Кобилянської Ольги, 2-Б
Всього: упаковка (1)
114,40 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Воловець, вул. Карпатська, 52
Всього: таблетки (10)
114,46
Економія: -1,87 грн
112,59 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом