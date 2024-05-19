Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено

В інших містах:

Здорова родина Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Муровані Курилівці, вул. Незалежності, 87 Всього: упаковка (1) 121,86 Економія: -1,38 грн 120,48 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Мамаївці, вул. Кобилянської Ольги, 2-Б Всього: упаковка (1) 114,40 грн Забронювати

Здорова родина Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Воловець, вул. Карпатська, 52 Всього: таблетки (10) 114,46 Економія: -1,87 грн 112,59 грн Забронювати