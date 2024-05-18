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Берліприл® 20 таблетки 20 мг блістер, №30 - Дніпро (Дніпропетровськ) (48301) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Муровані Курилівці, вул. Незалежності, 87
Всього: упаковка (1)
121,21 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 15:00
Мамаївці, вул. Кобилянської Ольги, 2-Б
Всього: упаковка (1)
114,40 грн
Здорова родина
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Зачинено
Отинія, вул. Січових Стрільців, 5
Всього: таблетки (20)
125,03 грн
Волиньфарм
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Зачинено
Любомль, вул. Соборності, 70
Всього: таблетки (10)
119,66 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом