Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено

В інших містах:

Здорова родина Детальніше Відчинено Зачиняється о 18:00 Графік роботи Новоселиця, пров. Карамзіна, 1 Всього: таблетки (10) 54,11 грн Забронювати

D.s. Детальніше Відчинено Зачиняється о 17:00 Графік роботи Неполоківці, вул. Шевченка Тараса, 34 Всього: упаковка (1) 55,20 грн Забронювати

Аптека оптових цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Донець, вул. Спортивна, 28-В Всього: блістер (2) 56,58 грн Забронювати

Подорожник Детальніше Відчинено Цілодобово Синевир, , 1068-А Всього: упаковка (1) 55,20 Економія: -6,35 грн 48,85 грн Забронювати

Аптека 9-1-1 Детальніше Відчинено Зачиняється о 16:00 Графік роботи Куп'янськ-Вузловий, пл. Залізничників, 5-В Всього: блістер (2) 54,66 грн Забронювати

Подорожник Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Чоп, вул. Молодіжна, 11 Всього: таблетки (10) 55,07 Економія: -6,22 грн 48,85 грн Забронювати

Альго-фарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Київ, вул. Йорданська, 1 Всього: упаковка (1) 70,00 грн