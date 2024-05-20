Берліприл® 5 таблетки 5 мг блістер, №30 - Одеса (12636) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найденоВ інших містах:
Здорова родина
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Всього: таблетки (10)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Новоселиця, пров. Карамзіна, 1
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Неполоківці, вул. Шевченка Тараса, 34
Аптека оптових цін
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Всього: блістер (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Донець, вул. Спортивна, 28-В
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Синевир, , 1068-А
Аптека 9-1-1
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Всього: блістер (2)
Відчинено Зачиняється о 16:00
Куп'янськ-Вузловий, пл. Залізничників, 5-В
Подорожник
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Всього: таблетки (10)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Чоп, вул. Молодіжна, 11
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Йорданська, 1
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом