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Берліприл® 5 таблетки 5 мг блістер, №30 - Харків (12636) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новоселиця, пров. Карамзіна, 1
Всього: таблетки (10)
53,93 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Неполоківці, вул. Шевченка Тараса, 34
Всього: упаковка (1)
55,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Солотвино, вул. Харківська, 3
Всього: упаковка (2)
55,43
Економія: -6,58 грн
48,85 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чоп, вул. Молодіжна, 11
Всього: таблетки (10)
55,07
Економія: -6,22 грн
48,85 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Йорданська, 1
Всього: упаковка (1)
70,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом