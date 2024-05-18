Берліприл® 5 таблетки 5 мг блістер, №30 - Дніпро (Дніпропетровськ) (12636) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найденоВ інших містах:
Здорова родина
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Всього: таблетки (10)
Відчинено Зачиняється о 13:00
Новоселиця, пров. Карамзіна, 1
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 14:00
Неполоківці, вул. Шевченка Тараса, 34
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Солотвино, вул. Харківська, 3
Подорожник
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Всього: таблетки (10)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Чоп, вул. Молодіжна, 11
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Йорданська, 1
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом