Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено

В інших містах:

Здорова родина Детальніше Відчинено Зачиняється о 13:00 Графік роботи Новоселиця, пров. Карамзіна, 1 Всього: таблетки (10) 53,59 грн Забронювати

D.s. Детальніше Відчинено Зачиняється о 14:00 Графік роботи Неполоківці, вул. Шевченка Тараса, 34 Всього: упаковка (1) 55,20 грн Забронювати

Подорожник Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Солотвино, вул. Харківська, 3 Всього: упаковка (2) 55,43 Економія: -6,58 грн 48,85 грн Забронювати

Подорожник Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Чоп, вул. Молодіжна, 11 Всього: таблетки (10) 55,07 Економія: -6,22 грн 48,85 грн Забронювати

Альго-фарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Київ, вул. Йорданська, 1 Всього: упаковка (1) 70,00 грн