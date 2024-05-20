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Беталмік 0,5% краплі очні, розчин 0,5 % флакон-крапельниця 10 мл, №1 - Запоріжжя (106049) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 28 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
137,51
Економія: -4,52 грн
132,99 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (3)
143,55 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
132,55
Економія: -3,91 грн
128,64 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
77,86 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
130,57 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
136,90
Економія: -6,89 грн
130,01 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (1)
78,55 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
138,05
Економія: -7,12 грн
130,93 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (1)
135,87
Економія: -4,97 грн
130,90 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
Всього: упаковка (1)
133,60
Економія: -5,84 грн
127,76 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 9-А
Всього: упаковка (1)
131,96
Економія: -3,99 грн
127,97 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (1)
90,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (1)
137,69
Економія: -6,76 грн
130,93 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
Всього: упаковка (1)
138,45
Економія: -7,52 грн
130,93 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 171-А
Всього: упаковка (2)
144,15
Економія: -8,15 грн
136,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Бочарова, 1
Всього: упаковка (1)
135,32 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 30
Всього: упаковка (1)
136,91
Економія: -5,44 грн
131,47 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 28
Всього: упаковка (1)
135,60
Економія: -4,70 грн
130,90 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 59
Всього: упаковка (1)
130,42
Економія: -8,17 грн
122,25 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Перспективна, 6
Всього: упаковка (1)
133,32
Економія: -7,84 грн
125,48 грн