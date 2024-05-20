Беталмік 0,5% краплі очні, розчин 0,5 % флакон-крапельниця 10 мл, №1 - Запоріжжя (106049) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 28 аптеках
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 9-А
Аптека інтернет цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
Аптека шар@
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 171-А
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Бочарова, 1
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 30
Аптека шар@
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 28
Аптека шар@
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 59
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Перспективна, 6