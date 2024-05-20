Беталмік 0,5% краплі очні, розчин 0,5 % флакон-крапельниця 10 мл, №1 - Одеса (106049) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 35 аптеках
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Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
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Одеса, бульв. Італійський, 11
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Одеса, дорога Фонтанська, 59
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