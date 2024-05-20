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Беталмік 0,5% краплі очні, розчин 0,5 % флакон-крапельниця 10 мл, №1 - Одеса (106049) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 35 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (2)
121,57 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (1)
129,06 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (16)
116,51 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, бульв. Італійський, 11
Всього: упаковка (1)
134,80 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Всього: упаковка (1)
111,90 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Фонтанська, 2
Всього: упаковка (1)
99,89
Економія: -2,20 грн
97,69 грн
Роза
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 6
Всього: упаковка (1)
140,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Сегедська, 14
Всього: упаковка (1)
77,80 грн
Венера
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Армійська, 8
Всього: упаковка (1)
140,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 17
Всього: упаковка (1)
128,41 грн
Валерія
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 13
Всього: упаковка (1)
140,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (1)
122,17 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Черняховського, 1
Всього: упаковка (1)
136,35
Економія: -5,42 грн
130,93 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, дорога Фонтанська, 16/11
Всього: упаковка (1)
139,19
Економія: -7,87 грн
131,32 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Тіниста, 9/11
Всього: упаковка (1)
122,87 грн
Віола
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Відчинено Цілодобово
Одеса, дорога Фонтанська, 59
Всього: упаковка (2)
143,00 грн
Вероніка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Посмітного, 19
Всього: упаковка (1)
144,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 10
Всього: упаковка (1)
78,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, дорога Миколаївська, 301
Всього: упаковка (1)
125,44 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 22
Всього: упаковка (2)
77,80 грн