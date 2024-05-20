Беталмік 0,5% краплі очні, розчин 0,5 % флакон-крапельниця 10 мл, №1 - Львів (106049) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 18 аптеках
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Подорожник
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Львів, вул. Шевченка Тараса, 364
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Подорожник
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Львів, вул. Стрийська, 338
Здорова родина
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Зимна Вода, вул. Гоголя, 1-А
Подорожник
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Кожичі, вул. Шевченка, 19