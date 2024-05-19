Беталмік 0,5% краплі очні, розчин 0,5 % флакон-крапельниця 10 мл, №1 - Харків (106049) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 12 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 9
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 167
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
Аптека твоєї родини
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Золочівська, 27
Аптека24
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 17-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 71
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 276-Б
Астарта
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Науки, 64
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Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, шосе Салтівське, 248
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Пісочин, шосе Полтавське, 151
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Пісочин, в'їзд Набережний, 11
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Солоницівка, вул. Слобожанська, 14
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Люботин, пл. Соборна, 1-В
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Зміїв, вул. Лиманська, 22
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Торгова, 2
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чугуїв, вул. Музейна, 14
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чугуїв, вул. Торгова, 3-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Богодухів, вул. Кооперативна, 2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Первомайський, м-н 1/2, 48