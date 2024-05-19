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Беталмік 0,5% краплі очні, розчин 0,5 % флакон-крапельниця 10 мл, №1 - Харків (106049) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (3)
106,42 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
Всього: упаковка (1)
148,55 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (1)
131,05
Економія: -3,88 грн
127,17 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
106,62 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 167
Всього: упаковка (1)
107,20 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
Всього: упаковка (1)
106,76 грн
Аптека твоєї родини
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Золочівська, 27
Всього: упаковка (1)
70,95 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 17-А
Всього: упаковка (1)
103,70 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 71
Всього: упаковка (1)
106,30 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 276-Б
Всього: упаковка (3)
106,97 грн
Астарта
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Науки, 64
Всього: упаковка (1)
127,50 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, шосе Салтівське, 248
Всього: упаковка (1)
148,50 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Пісочин, шосе Полтавське, 151
Всього: упаковка (1)
134,10 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Пісочин, в'їзд Набережний, 11
Всього: упаковка (2)
134,33 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Солоницівка, вул. Слобожанська, 14
Всього: упаковка (1)
74,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Люботин, пл. Соборна, 1-В
Всього: упаковка (1)
130,24 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Зміїв, вул. Лиманська, 22
Всього: упаковка (1)
127,12 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Торгова, 2
Всього: упаковка (2)
127,70 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чугуїв, вул. Музейна, 14
Всього: упаковка (1)
132,94 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чугуїв, вул. Торгова, 3-А
Всього: упаковка (1)
134,28 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Богодухів, вул. Кооперативна, 2
Всього: упаковка (1)
133,05 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Первомайський, м-н 1/2, 48
Всього: упаковка (1)
133,48 грн