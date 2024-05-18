Беталмік 0,5% краплі очні, розчин 0,5 % флакон-крапельниця 10 мл, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (106049) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 9 аптеках
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Новокодацька, 2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 13
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Зоряний, 1-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 34-Б
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 34-Д
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Столєтова, 1
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Янтарна, 79
В інших містах:
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, вул. Бєхтерева, 1
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Обухівка, вул. Центральна, 71
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Мурахтова, 4
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 32
Подорожник
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Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Вільна, 13
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 19
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 40-А
Народна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Перемоги, 35-Д
Аптека твоєї родини
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Петриківка, просп. Калнишевського Петра, 18
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Синельникове, вул. Миру, 26