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Беталмік 0,5% краплі очні, розчин 0,5 % флакон-крапельниця 10 мл, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (106049) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Новокодацька, 2
Всього: упаковка (2)
133,48
Економія: -6,28 грн
127,20 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
Всього: упаковка (4)
143,55 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 13
Всього: упаковка (1)
106,32 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Зоряний, 1-А
Всього: упаковка (1)
106,75 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 34-Б
Всього: упаковка (1)
143,55 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 34-Д
Всього: упаковка (1)
110,99
Економія: -17,30 грн
93,69 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Столєтова, 1
Всього: упаковка (1)
128,38 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Янтарна, 79
Всього: упаковка (1)
101,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, вул. Бєхтерева, 1
Всього: упаковка (1)
127,50
Економія: -33,81 грн
93,69 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Обухівка, вул. Центральна, 71
Всього: упаковка (1)
126,91
Економія: -7,40 грн
119,51 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Мурахтова, 4
Всього: упаковка (2)
100,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 32
Всього: упаковка (6)
104,89 грн
Подорожник
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Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5
Всього: упаковка (2)
118,50
Економія: -24,81 грн
93,69 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Вільна, 13
Всього: упаковка (1)
77,80 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 19
Всього: упаковка (1)
116,99
Економія: -23,30 грн
93,69 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 40-А
Всього: упаковка (1)
142,70
Економія: -17,40 грн
125,30 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Всього: упаковка (2)
156,00
Економія: -58,00 грн
98,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Перемоги, 35-Д
Всього: упаковка (1)
121,00
Економія: -23,00 грн
98,00 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Петриківка, просп. Калнишевського Петра, 18
Всього: упаковка (1)
77,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Синельникове, вул. Миру, 26
Всього: упаковка (1)
127,09 грн