Беладонни екстракт супозиторії ректальні, №10 - Харків (10336) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 84 аптеках
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Харків, пл. Конституції, 1
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Харків, просп. Гагаріна, 26
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Харків, вул. Сумська, 69
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Харків, просп. Гагаріна, 84
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Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (4), супозиторії ректальні (1)
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Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
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Харків, просп. Науки, 23
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Харків, просп. Науки, 38
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
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Харків, вул. Отакара Яроша, 21
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Харків, пров. Расторгуївський, 2
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Харків, пров. Расторгуївський, 2
Аптека бам
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Подорожник
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
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Харків, вул. Холодногірська, 2
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Харків, вул. 23-го Серпня, 43
Аптека шар@
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