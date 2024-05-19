Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено

В інших містах:

Пульс Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10 Всього: ліофілізат для розчину для ін'єкцій (15) 2701,00 грн Забронювати

Пульс Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Стрий, вул. Басараб Ольги, 15 Всього: ліофілізат для розчину для ін'єкцій (13) 2519,30 грн Забронювати