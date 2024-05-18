Ардуан® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 4 мг флакон з розчинником в ампулах по 2 мл, №25 - Харків (4273) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найденоВ інших містах:
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Всього: ліофілізат для розчину для ін'єкцій (15)
Зачинено
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
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Всього: ліофілізат для розчину для ін'єкцій (13)
Відчинено Зачиняється за 53 хв
Стрий, вул. Басараб Ольги, 15
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом