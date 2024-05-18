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Ардуан® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 4 мг флакон з розчинником в ампулах по 2 мл, №25 - Дніпро (Дніпропетровськ) (4273) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
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Відчинено Зачиняється о 15:00
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
Всього: ліофілізат для розчину для ін'єкцій (15)
2701,00 грн
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Стрий, вул. Басараб Ольги, 15
Всього: ліофілізат для розчину для ін'єкцій (13)
2519,30 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом