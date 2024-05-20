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Анузол супозиторії ректальні стрип, №10 - Запоріжжя (13838) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 226 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (1)
132,00
Економія: -25,80 грн
106,20 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (1)
128,00
Економія: -21,80 грн
106,20 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (1)
142,00
Економія: -35,80 грн
106,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (1)
128,34 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (2)
130,28
Економія: -25,41 грн
104,87 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (2)
121,90
Економія: -17,02 грн
104,88 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
112,29 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (2)
129,99
Економія: -21,95 грн
108,04 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (3)
128,00
Економія: -21,80 грн
106,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (1)
129,90 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (4)
128,00
Економія: -21,80 грн
106,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: упаковка (2)
126,40
Економія: -18,40 грн
108,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (4)
124,99
Економія: -16,95 грн
108,04 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (1)
128,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (2), стрип (1)
123,44
Економія: -16,74 грн
106,70 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (5)
117,68 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (2)
128,00
Економія: -21,80 грн
106,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1), стрип (1)
125,55
Економія: -21,55 грн
104,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (2), стрип (1)
121,97
Економія: -17,84 грн
104,13 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (1)
121,80
Економія: -12,60 грн
109,20 грн